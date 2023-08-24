Кагарлицкий об эмоциональности Радулова: «Он реагирует на любую мелочь, но потом понимает, что где-то перегнул»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об игре со своим партнером, одним из лучших хоккеистов КХЛ Александром Радуловым.

— Известно, что Радулов постоянно на всех кричит в раздевалке. А на вас?

— Можем поругаться, да.

— Что-то яркое было?

— Ну как «яркое». Саня — эмоциональный парень. Мы с ним довольно неплохо общаемся в обычной жизни. Кто его знает, тот хорошо понимает. Он эмоционально может реагировать на любую мелочь. Но потом общаешься — все прекрасно. Часто бывало такое. Что касается конкретных случаев, то их невозможно вспомнить. Это и потеря шайбы, и проигрыш борьбы — игровые моменты. Саня тоже хочет много проводить времени в нападении, получить шайбу, а не бежать назад. Как и все мы!

— В чем плюс Радулова: ему можно тоже жестко ответить, но он не будет таить зла.

— Он иногда и сам понимает, что где-то перегнул. До драк никогда не доходило, при всей его импульсивности.

— Но вот Бурмистров же чуть не подрался с Радуловым.

— Опять же — чуть! Но меня там не было, я это не видел.