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Сегодня, 21:24

«Динамо» разгромило «Авангард» со счетом 6:0

Руслан Минаев
«Динамо» — «Авангард».
Фото ХК «Динамо»
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«Динамо» дома разгромило «Авангард» со счетом 6:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

У хозяев отличились Седрик Пакетт, Бреннан Менелл, Максим Джиошвили, Никита Гусев (дубль) и Эрик О`Делл.

«Динамо» с 18 очками занимает второе место на «Западе». У «Авангарда» 11 очков и 8-е место «Востока».

Бело-голубые в следующем матче встретятся на выезде с «Куньлунем» 2 октября. «Ястребы» сыграют на выезде с «Куньлунем» 1-го числа.

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«Динамо М» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Голы: Пакетт — 2 (Менелл, Уил), 7:47 — 1:0. Менелл — 1 (Рашевский, Готовец), 27:08 — 2:0. Джиошвили — 8 (бол., Ожиганов, О`Делл), 31:30 — 3:0. Гусев — 4 (бол., Уил), 36:17 — 4:0. О`Делл — 6 (бол., Уил, Менелл), 39:26 — 5:0. Гусев — 5 (бол., Пакетт, Уил), 40:27 — 6:0.

Вратари: К.Л. Волков — Демченко (Мишуров, 39:26).

Штраф: 6 — 16.

Броски: 31 (10+12+9) — 28 (5+12+11).

Судьи: Белов, Сидоренко.

29 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
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