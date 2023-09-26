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Сегодня, 21:29

Минское «Динамо» дома победило «Ак Барс»

Руслан Минаев
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«Динамо» Минск дома обыграло «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У минчан забивали Андрей Стась, Джемел Смит и Коди Курран. У казанцев шайбы забросили Вадим Шипачев и Артем Лукоянов.

«Динамо» набрало 9 очков и поднялось на 9-е место «Запада». У «Ак Барса» — 14 очков и 3-е место «Востока».

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с «Ладой» 30 сентября. «Ак Барс» отправится в гости к «Торпедо» 28-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Шипачев — 5 (Кагарлицкий), 0:38 — 0:1. Стась — 2 (мен.), 3:34 — 1:1. Лукоянов — 2 (Дыняк, Кателевский), 16:02 — 1:2. Смит — 3 (Кодола, Меркли), 29:49 — 2:2. Керран — 2 (Энас, Пинчук), 57:52 — 3:2.

Вратари: Фергюсон — Ахтямов.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 29 (10+6+13) — 23 (10+10+3).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

26 сентября. Минск. «Минск-Арена». 10023 зрителя

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Минск)
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