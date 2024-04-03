Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:30

Директор «Магнитки» Жлоба: «С Юровым и Гребенкиным есть предварительные договоренности»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Директор магнитогорского «Металлурга» Алексей Жлоба в интервью «СЭ» прокомментировал переговоры с нападающими Данилой Юровым и Никитой Гребенкиным.

— Как продвигаются переговоры о новых контрактах с Данилой Юровым, Никитой Гребенкиным, а также с вратарем Ильей Набоковым?

— Весь переговорный процесс по понятным причинам мы остановили на период плей-офф. Вернемся к нему после окончания плей-офф. Надеюсь, после апреля. Сейчас пока есть предварительные договоренности по всем игрокам, которых вы перечислили.

— То есть они готовы остаться в «Металлурге»?

— Есть определенные договоренности. Я не сказал утвердительно, что все согласились. Есть определенные договоренности, которые мы будем реализовывать после окончания плей-офф.

Данила Юров
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Гребенкин
0
Читайте также
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА намерен подписать Григоренко

Директор «Магнитки» Жлоба — об изменениях регламента КХЛ: «Все логично и идет только на развитие хоккея»