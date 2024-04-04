Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо»

Сегодня, 14:07
Генеральный директор минского «Динамо» Артем Каркоцкий заявил, что главный тренер Дмитрий Квартальнов продолжит работу в клубе.
«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минчан.
«Динамо» завершило регулярный чемпионат КХЛ на 8-м месте в таблице Западной конференции, набрав 69 очков.
В первом раунде Кубка Гагарина минский клуб уступил московскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.