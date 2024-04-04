Кудашов заявил, что тренер «Динамо» Альквист может вернуться в клуб из-за русской жены

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о будущем тренера по физподготовке бело-голубых Ларса-Йорана Альквиста.

«У него жена — русская, — ответил Кудашов на вопрос ТАСС, не вернется ли Альквист на родину. — Я его знаю 10 лет. По поводу тренерского штаба... Первоначально — да, он может сохраниться».

«Динамо» заняло первое место в Западной конференции и стало обладателем Кубка континента. В плей-офф московская команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» (0-4).