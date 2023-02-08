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КХЛ

Сегодня, 16:20

Дронов: «Я хочу дойти до финала с «Металлургом»»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Григорий Дронов.
Фото ХК «Металлург»
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» заявил, что переговоры с клубом о новом контракте не начались.

— Ваш контракт заканчивается после сезона. Общались с руководством о будущем?

— Нет, ни разу.

— А что сами думаете?

— Пока не хочу об этом думать. Хочу просто играть дальше и помогать команде побеждать.

— Агент не предлагал варианты на конец сезона за океаном?

— Мы будем разговаривать после окончания сезона. Сейчас никаких разговоров нет.

— Есть вероятность, что вы отправитесь в Северную Америку, когда плей-офф для «Магнитки» закончится?

— Не могу сказать, не знаю. Первый раз об этом сейчас задумываюсь. Ранее не думал об этом. Я хочу дойти до финала с «Металлургом».

Григорий Дронов. «Тренеры говорят, чтобы все выкидывал в ворота». Защитник «Магнитки» забивает четыре матча подряд
Григорий Дронов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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