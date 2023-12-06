Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:42

Экс-директор «Трактора» Баландин заявил, что Шабанову рано ехать в НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об интересе клубов НХЛ к нападающему челябинской команды Максиму Шабанову.

«Я был одним из первых, кто обратил внимание на Шабанова и сказал, что у него есть перспективы. После этого парня начали ставить в состав и он раскрылся. Но я считаю, что ему рано ехать в НХЛ. Он еще не заматерел и не стал стабильным игроком. Некоторые матчи Шабанов проводит хорошо, но есть и плохие игры. Не готов ни физически, ни психологически. В данный момент он один из лидеров «Трактора», но по большому счету в КХЛ еще ничего не показал? У Шабанова хорошая скорость, есть понимание игры, может забить — но этого мало. В НХЛ нужен бойцовский характер, здоровая целеустремленность. Пока неизвестно, обладает ли этими качествами Шабанов. Но если он все-таки поедет, то дай бог, чтобы получилось», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

Также Баландин отметил, что несколько талантливых российских хоккеистов уезжали в Северную Америку, но не добились успеха.

«Никита Гусев по таланту даже превосходил Шабанова и уезжал лидером СКА, а у него не получилось в НХЛ. Много таких примеров. Виталий Кравцов даже три раза пробовал — не получилось. Во-первых, в НХЛ другой хоккей. Во-вторых, много местных игроков, которые тоже хотят зарабатывать. Кому понравится, если приедет какой-то русский забирать твой хлеб», — добавил Баландин.

В этом сезоне 23-летний Шабанов провел 39 игр в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 31 (15+16) очко.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Трактор
1
0
Читайте также
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
«Может, карате и пригодится. Руки помнят. Смотрите, у меня костяшки на руках все сбиты...»
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Путину
Стали известны подробности обнаружения трупа экс-депутата Украины Кивы
Посадившим самолет в поле пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться
В ГУР минобороны Украины подтвердили убийство Кивы
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Шалунов и Шарипзянов примут участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ-2023

Защитник «Автомобилиста» Зборовский оштрафован после удара клюшкой в лицо Бардакову