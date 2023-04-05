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Сегодня, 12:37

Тимкин: «Зарипов и Кошечкин — легенды нашего хоккея, я горд, что выступал с ними в одной команде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин рассказал, как отнесся к тому, что его бывшие партнеры по «Металлургу» приняли решение завершить свои карьеры.

Данис Зарипов провел заключительный матч 24 февраля, а Василий Кошечкин объявил об уходе из спорта 27 марта.

«Я позвонил и тому, и другому, поздравил с блистательной карьерой. Многие могут позавидовать таким успехам в хоккее. Они большие молодцы, очень высоко задрали планку, ставили рекорды. Это легенды нашего хоккея. Я очень горд, что выступал с ними в одной команде и выигрывал вместе Кубки. Огромное спасибо за тот опыт, которые они мне передали. В свою очередь, я постараюсь передать эти знания молодым ребятам», — приводит слова Тимкина «РБ Спорт»

Кошечкин является победителем Кубка Гагарина 2014 и 2016 годов в составе «Металлурга», чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной России.

Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Трижды он завоевывал этот трофей с «Ак Барсом», а еще два раза побеждал с «Металлургом».

Источник: РБ Спорт
Василий Кошечкин
Данис Зарипов
Евгений Тимкин
ХК Металлург (Магнитогорск)
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