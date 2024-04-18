Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:05

Фетисов — о спортивной инфраструктуре в Гарварде: «Я чуть не сошел с ума»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал, чем его поразила инфраструктура в Гарварде.

— В Гарварде я был последним политиком, который выступал в юридической школе. Тогда я чуть не сошел с ума от того, что у них там спортивные залы, рассчитанные на 10-20 тысяч зрителей, для баскетбола, плавания, легкой атлетики, крытый манеж, гребной канал, футбольный стадион на 50 тысяч зрителей. Плюс построены шикарные фитнес-залы, где каждый студент может заниматься спортом. Ребята учатся, получают образование, и вместе с тем у них есть возможность выступать за олимпийскую команду своей страны.

База отечественного спорта, в том числе профессионального, должна развиваться на территориях высших и средних учебных заведений. Я в это верю. Конечно, ребята могут получить шанс вернуться в большой спорт или стать хорошим тренером, спортивным менеджером, журналистом, комментатором, доктором. Все эти компетенции можно приобрести в период учебы. «Это будет создавать индустрию спорта с конкуренцией и со всеми возможностями», — сказал Фетисов «СЭ».

Полное интервью Фетисова читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
Вячеслав Фетисов
3
Обсудить
Читайте также
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче Кубка России
Gracenote: США выиграют медальный зачет Олимпиады-2024
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Металлург» — «Локомотив»: ничья после первого периода

«Металлург» и «Локомотив» не забросили шайб во втором периоде