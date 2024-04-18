Фетисов — о спортивной инфраструктуре в Гарварде: «Я чуть не сошел с ума»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» рассказал, чем его поразила инфраструктура в Гарварде.

— В Гарварде я был последним политиком, который выступал в юридической школе. Тогда я чуть не сошел с ума от того, что у них там спортивные залы, рассчитанные на 10-20 тысяч зрителей, для баскетбола, плавания, легкой атлетики, крытый манеж, гребной канал, футбольный стадион на 50 тысяч зрителей. Плюс построены шикарные фитнес-залы, где каждый студент может заниматься спортом. Ребята учатся, получают образование, и вместе с тем у них есть возможность выступать за олимпийскую команду своей страны.

База отечественного спорта, в том числе профессионального, должна развиваться на территориях высших и средних учебных заведений. Я в это верю. Конечно, ребята могут получить шанс вернуться в большой спорт или стать хорошим тренером, спортивным менеджером, журналистом, комментатором, доктором. Все эти компетенции можно приобрести в период учебы. «Это будет создавать индустрию спорта с конкуренцией и со всеми возможностями», — сказал Фетисов «СЭ».

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