Фетисов считает «Спартак» одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина: «Все слагаемые появились»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением о шансах «Спартака» на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2023/24.

«Главное условие для победы в Кубке — характер команды и ее слаженность. Судя по всему, все эти слагаемые у «Спартака» появились в этом году. Это одно из основных условий. Но впереди еще больше половины сезона. Предпосылки успешного сезона есть, но надо работать, налаживать отношения, сколачивать коллектив.

По себе знаю, 13 раз подряд выигрывал чемпионат страны: если команда будет успешной — соперники будут искать противоядия. Надо не останавливаться, а двигаться! Судя по всему, Александр Сергеевич Якушев очень доволен, общаюсь с ним, он вдохновенный! Ходит и рассказывает о «Спартаке». Посмотрим, как все будет складываться», — сказал Фетисов «СЭ».

«Спартак» с 40 очками в 28 матчах занимает второе место в Западной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

В следующем матче «Спартак» 9 ноября сыграет с «Нефтехимиком» на выезде.