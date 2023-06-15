Фетисов уверен, что КХЛ должна вернуть систему драфтов: «Тогда мы узнаем, кто у нас лучший тренер и лучший менеджер»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему считает, что в российский хоккей нужно вернуть систему драфтов.

«Систему драфтов нужно срочно возвращать в наш хоккей, защищать команды от того, что игроков могли бы переманить в другие команды. Это уважение к болельщикам и клубам. Все должно быть по-честному. Тогда мы узнаем, кто у нас лучший тренер, лучший менеджер и многое другое. Если мы осознаем этот принцип и введем, то мы не потеряем время зря. Тогда нас будет ждать фантастический эффект в ближайшей перспективе», — сказал Фетисов «СЭ».

КХЛ не проводит драфт с 2017 года.