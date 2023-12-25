Эрик О'Делл о поражении «Динамо» от СКА: «Такие игры случаются. Мы играли хорошо»

Сегодня, 22:49
Нападающий «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Хорошая, быстрая игра. Встретились две хорошие команды. Соперник выиграл. Но обе команды создали достаточное количество моментов.
— «Дианмо» создавало много моментов, особенно в первом периоде. Почему подвела реализация?
— Вратарь СКА сыграл отлично. У нас было много хороших эпизодов. Большинство не сработало, были почти стопроцентные моменты. Зато СКА реализовал свои.
— Чего не хватило в большинстве?
— Мы хорошо действовали, много создавали. Иногда бывает, что шайба просто не идет в ворота. Сегодня не зашла — зайдет завтра. Такие игры случаются.
— К вам с Кудрявцевым в последних играх ставили Никиту Гусева. Сегодня вернули Рашевского.
— Да, отлично получилось. Когда к нам перевели Раша, он помогал создавать моменты, и у нас получилось их реализовать. Команда в принципе сегодня играла хорошо, но побеждает тот, кто забивает больше.
— Сегодня была последняя в этом году домашняя игра. Все обычно подводят итоги в конце года. Какие итоги вы бы выделили для «Динамо»?
— Отличный год! Если бы в начале мне сказали, что мы будем среди лидеров в таблице, мы были бы счастливы. Так оно и получается. Мы здорово играем. После Нового года у нас еще много матчей, надо продолжать в том же духе.
СКА прервал серию «Динамо» из четырех побед подряд. Бело-голубые идут на втором месте в таблице Западной конференции с 62 очками в 44 матчах.