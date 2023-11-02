Игрок «Сибири» Андреофф: «Еда в России вкуснее, чем в Северной Америке»

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф сравнил еду в России и Северной Америке.

«Сейчас вообще нигде в мире не дешево. Еда дешевле, чем в Северной Америке, вкуснее, продукты натуральнее — это большой плюс. В ресторанах классная еда, рестораны сами тоже классные», — цитирует Андреоффа Metaratings.ru.

В сезоне КХЛ-2023/24 Андреофф провел 24 игры. В них канадский форвард забросил 5 шайб и отдал 2 голевые передачи.

«Сибирь» идет на 8-м месте в Восточной конференции. Новосибирцы набрали 27 очков в 24 играх.