«Спартак» встретится с ЦСКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 2 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Спартак» — ЦСКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также за играми регулярном чемпионата КХЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисе «Окко» по платной подписке. Начнется эфир — в 19.30 мск.

Красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в конференции «Запад» и первое в дивизионе Боброва. Армейцы с 28 баллами находятся на пятой строчке в конференции «Запад» и третьей в дивизионе Тарасова.

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