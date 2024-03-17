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17 марта, 16:39

Гайлик считает, что КХЛ нужно сократить до 16 клубов

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Юрий Гайлик поделился мнением о том, что лучшие российские игроки уезжают в НХЛ.

«И правильно, что уезжают. Там играют лучшие против лучших, работает большой бизнес. У нас на команду КХЛ сколько есть игроков уровня НХЛ? А там все соответствуют уровню этой лиги. У нас столько сильных игроков нет. Чтобы поднять уровень мастерства, надо КХЛ сократить хотя бы до 16 команд. А лучше — до 14. Тогда ситуация изменится. Появится конкуренция и все, что к ней прилагается. В команды будут отбирать игроков, а не набирать, как сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Гайлика.

На данный момент в КХЛ выступают 23 клуба из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. 16-й чемпионат КХЛ стартовал 1 сентября 2023 года и завершится не позднее 29 апреля 2024-го финальной серией плей-офф.

Источник: РБ Спорт
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