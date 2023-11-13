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Сегодня, 16:34

Гендир ХК «Авангард» опроверг информацию о возможном переходе в футбольную «Балтику»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков в комментарии для «СЭ» опроверг информацию, что может перейти на аналогичную должность в футбольный клуб «Балтика».
Ранее Sport24 сообщил, что генеральный директор омского «Авангарда» Чистяков является кандидатом на аналогичную должность в «Балтике».

«Это не имеет никакого отношения к реальности. Я работаю в одном из лучших клубов в стране, в омском «Авангарде». Практически только начал. Мне доверили такую махину с лучшей ареной в нашем хоккее, с лучшими болельщиками и замечательным коллективом. Я намерен тут отработать все авансы и сделать, все, что мы задумали. Уверен, в «Балтике» работают сильные профессионалы и сами справятся со всеми задачами», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее в СМИ появилась информация, что в «Балтике» решили расстаться с генеральным директором Кириллом Волженкиным. На прошлой неделе стало известно, что Армен Маргарян сменил Исмаила Ибрагимова на посту спортивного директора «Балтики».

«Балтика» после пятнадцати туров идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Футбол
Хоккей
ФК Балтика
ХК Авангард
Герман Чистяков
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