Гендиректор «Сибири» рассказал, планирует ли Новосибирск принять Матч звезд КХЛ

Сегодня, 13:25
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос о том, намерен ли клуб провести Матч звезд КХЛ на новой арене.
— Настаивали на том, чтобы Матч звезд провели в Новосибирске на новой арене?
— Я, конечно, могу сейчас перевести стрелки на соседний город. Пока у нас такой переходный период из-за введения нового дворца. Мы решили, что с такими грандиозными мероприятиями повременим. Но мы, безусловно, думаем об этом. Сейчас есть планы провести летом турне сборной в Новосибирске.
У нас есть планы по модернизации освещения. Также знаем, почему нас произошли такие проблемы со льдом. Это нормальная ежедневная работа. Все новое требует притирки. В раздевалке также есть моменты, которые требуют осовременивания.
14 сентября КХЛ объявила о проведении Матча звезд-2023 в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря.
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