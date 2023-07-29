Гендиректор «Салавата Юлаева»: «У Кареева есть проблемы с характером, о которых мы все знаем»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о вратарской линии команды.

— Не секрет, что у Кареева в прошлом году не получилось стать основным вратарем в том числе из-за сложных отношений с тренерским штабом. А если Самонов тоже поссорится с тренером, то снова будете без вратаря?

— Сложный вопрос. На протяжении всего сезона по этой теме дискуссии между мной и тренерским штабом возникали чаще всего. В начале сезона я говорил, что в следующем году мы потеряем хорошего вратаря, если ему не будут доверять должным образом, но Андрей тоже должен был предпринимать какие-то усилия, чтобы стать первым вратарем. История взаимоотношений между «Салаватом Юлаевым» и Кареевым ведь длится не первый год, она уже была. Раньше у нас были иностранные вратари, огромная конкуренция, из-за этого Андрей переживал. Он должен был приехать с настроем, что он всех переиграет и станет первым номером, но у него не было такого оптимизма. У тренеров создалось впечатление, что он не все делает для того, чтобы стать основным вратарем, хотя я считал, что мы могли бы принять какие-то решения, которые придали бы ему уверенности. Тренерский штаб находится ближе к команде, они говорили мне определенные вещи, которые подтверждали правильность их решения.

Может ли это повториться? Я не зря сказал про характер Андрея. У него есть проблемы, о которых мы все знаем. К счастью, сейчас я не могу сказать себе, что такая проблема снова может быть. Мы смотрим на настроение нашей новой вратарской линии и видим, что ребята хотят играть и помогать команде. Я думаю, что Вязовой получит шансы, Ежову тоже есть что доказывать, потому что он сам признает, что провел плей-офф не лучшим образом.