Сегодня, 16:45
С 27 июля начнутся предсезонные матчи КХЛ накануне сезона-2023/24.
«СЭ» публикует расписание игр, включая встречи сборной России по хоккею.
27 июля, четверг
«Авангард» — «Омские Крылья»;
28 июля, пятница
«Лада» — «Нефтяник»;
29 июля, суббота
«Динамо» (Москва) — АКМ;
«Лада» — «Нефтяник»;
30 июля, воскресенье
«Динамо» (Москва) — «Дизель»;
31 июля, понедельник
«Динамо» (Минск) — «Адмирал»;
«Локомотив» — «Северсталь»;
4 августа, пятница
«Нефтехимик» — «Салават Юлаев»;
«Спартак» — «Витязь»;
«Нефтяник» — «Ак Барс»;
5 августа, суббота
«Динамо» (Москва) — «Амур»;
«Локомотив» — «Северсталь»;
«Ак Барс» — «Лада»;
6 августа, воскресенье
«Динамо» (Минск) — «Сибирь»;
«Динамо» (Москва) — «Спартак»;
«Нефтехимик» — «Лада»;
8 августа, вторник
«Динамо» (Минск) — «Металлург»;
10 августа, четверг
«Амур» — «Витязь»;
12 августа, суббота
«Спартак» — «Амур»;
15 августа, вторник
«Амур» — «Торпедо»;
«Витязь» — «Северсталь»;
16 августа, среда
«Спартак» — «Северсталь»;
«Химик» — «Торпедо»;
17 августа, четверг
«Куньлунь Ред Стар» — АКМ;
«Витязь» — «Динамо» (Москва);
18 августа, пятница
«Торпедо» — «Дизель»;
19 августа, суббота
«Торпедо» — «Дизель»;
«Динамо» (Минск) — ЦСКА;
«Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;
20 августа, воскресенье
«Торпедо» — «Металлург» Нк;
«Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
26 августа, суббота
«Динамо» Минск — «Адмирал»;
27 августа, воскресенье
«Динамо» Минск — «Торпедо»;
28 августа, понедельник
«Адмирал» — «Торпедо»;
29 августа, вторник
«Динамо» Минск — «Адмирал»;
3 августа, четверг
15.00. СКА — «Адмирал»;
19.30. «Сочи» — сборная России;
4 августа, пятница
19.30. «Сочи» — «Авангард»;
5 августа, суббота
12.00. Россия — «Адмирал»;
16.30. СКА — «Авангард»;
6 августа, воскресенье
16.30. «Сочи» — СКА;
7 августа, понедельник
15.00. «Авангард» — Россия;
19.30. «Сочи» — «Адмирал»;
8 августа, вторник
15.00. «Авангард» — «Адмирал»;
19.30. Россия - СКА;
10 августа, четверг
13.00. «Локомотив» — «Барыс»;
19.00. «Ак Барс» — «Трактор»;
11 августа, пятница
13.00. «Трактор» — «Барыс»;
19.00. «Ак Барс» — «Локомотив»;
13 августа, воскресенье
12.00. «Трактор» — «Локомотив»;
17.00. «Ак Барс» — «Барыс»;
14 августа, понедельник
13.00 Матч за 3-е место;
19.00 Финал;
10 августа, четверг
13.00. «Автомобилист» — «Металлург»;
17.00. «Салават Юлаев» — «Динамо»;
11 августа, пятница
13.00. «Динамо» — «Автомобилист»;
17.00. «Салават Юлаев» — «Металлург»;
13 августа, воскресенье
11.00. «Металлург» — «Динамо»;
15.00. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»;
11 августа, пятница
13.00. «Нефтехимик» — «Химик»;
17.30. «Лада» — «Куньлунь Ред Стар»;
12 августа, суббота
12.00. «Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»;
16.00 «Лада» — «Химик»;
13 августа, воскресенье
12.00. «Куньлунь Ред Стар» — «Химик»;
16.00. «Лада» — «Нефтехимик»
23 августа, среда
13.00. «Ак Барс» — «Лада»;
17.00. «Трактор» — «Металлург»;
24 августа, четверг
13.00. «Лада» — «Металлург»;
17.00. «Трактор» — «Ак Барс»;
26 августа, суббота
11.00. «Металлург» — «Ак Барс»;
15.00. «Трактор» — «Лада»;
* Расписание опубликуется позже
Участники: «Авангард», «Барыс», «Нефтехимик», «Локомотив», «Салават Юлаев».
* Расписание опубликуется позже
Участники: СКА, «Северсталь», «Автомобилист», «Северсталь», «Сочи».
24 августа, четверг
14.30. «Витязь» — «Спартак»;
19.00. ЦСКА — «Динамо» Москва;
25 августа, пятница
15.00. ЦСКА — «Амур»;
19.00. «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар»;
26 августа, суббота
15.00. «Витязь» — «Куньлунь Ред Стар»;
19.00. «Динамо» Москва — «Амур»;
27 августа, воскресенье
11.00. Матч за пятое место;
15.00. Матч за третье место;
19.00. Финал.
Регулярный чемпионат КХЛ-2023/2024 начнется 1 сентября матчем в Москве ЦСКА — «Ак Барс».