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Сегодня, 14:51

Генменеджер «Ак Барса» считает, что Радулов готов играть еще два-три года

Виктория Кравченко
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Александром Радуловым. Он считает, что форвард сможет выступать еще как минимум три года.

«Мы не торопимся, все должно вкупе прийти, чтобы мы подписали это соглашение. Посмотрим, как пройдет сезон, у обеих сторон есть и положительные, и отрицательные моменты. Что касается информации о завершении карьеры, судя по его здоровью, он готов играть еще два-три года», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

Контракт 37-летнего Радулова с казанским клубом рассчитан до 30 апреля.

В этом сезоне КХЛ хоккеист сыграл 41 матч, забросил 10 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков. Он стал вторым бомбардиром «Ак Барса» в текущем сезоне после Вадима Шипачева.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
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