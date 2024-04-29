Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:50

Роман Ротенберг: «Нам нужен чистый хоккей»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный СКА и сборной России 25 Роман Ротенберг высказался о проблемах в судействе КХЛ.

— Когда назначили главного арбитра в КХЛ, он выступал на собрании, и сказал, что мы убираем мелкий фол, что будет зрелищный хоккей. А мы видим абсолютно обратные вещи. Ну тогда надо выступить публично и сказать, что главный арбитр КХЛ поддерживает какой-то другой подход. Если он на совете директоров озвучил направление, где мы будем идти к современному хоккею, техничному хоккею, где ребята будут получать это пространство, за счет того, что будут удалять за нарушение правил. Может быть, ему выступить еще раз на совете директоров и заявить об изменении этой стратегии.

В нашем понимании все просто, нужно, чтобы хоккей был техничным, ребята имели возможность творить и убрать эти ситуации, когда на Владимире Ткачеве из «Авангарда» висит по три игрока в каждом моменте, на ноге, на плечах, на шее. Невозможно создать ничего этому игроку, каким бы он ни был мастеровитым, смысл платить такие огромные деньги ему, если правила игры в хоккей совершенно другие у нас в лиге. Тогда мы теряем звезд, спонсоров и болельщиков. Нам нужен чистный хоккей, — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг
13
Обсудить
Читайте также
Бах пообещал палестинцам дополнительные квоты для выступления на Играх в Париже
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
В Китае указали на решительность России в ответе Западу на заморозку активов
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Украинский пленный рассказал об ударе ВСУ дронами по шедшим сдаваться
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ротенберг рассказал, хотел бы поработать с молодыми игроками «Металлурга»

Хмелевский заработает 240 миллионов рублей за три года в «Салавате»