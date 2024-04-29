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Сегодня, 13:55

Ротенберг рассказал, хотел бы поработать с молодыми игроками «Металлурга»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил, хотел бы поработать с молодыми игроками «Металлурга».

— Вам бы хотелось поработать с молодыми ребятами из «Металлурга»?

— С Гребенкиным мы уже работали на Кубке Первого канала. Здорово отработали. Молодец, он нам серьезно помог выиграть этот кубок. У нас было отличное звено: Воробьев-Толчинский-Гребенкин. Такого неординарного, нестандартного игрока, как Гребенкина, нам не хватало. Честно, болел за него в финале, потому что он очень импонирует мне как игрок, человек. Он очень интересный парень. Жалко, что он уезжает в «Торонто». Считаю, мы лишились еще одной звезды в КХЛ. Для нас это плохая новость. Но тем не менее продолжаем работать дальше. Будем искать новых звезд, которых, возможно, найдем здесь, в Новогорске

— Как оцените вратаря Егора Заврагина? Сейчас много говорят о нем.

— Сегодня он играть не сможет, потому что всю ночь не спал. Они летели из Новосибирска. Сейчас он немного восстановится. Он — наше будущее. Серьезный вратарь, который, условно, будущий Набоков. И Илья, и Евгений (Смеется.). По размерам он больше Илья. Как скоро мы его увидим? Возможно все. Селекция начинается с вратаря. Без голкипера играть невозможно.

ХК СКА
Роман Ротенберг
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