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Сегодня, 19:35

Тамбиев — об увольнении Знарка из «Ак Барса»: «Олегу тяжело работать без Витолиньша»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе Олега Знарка в «Ак Барсе».

— Общались ли вы с Олегом Знарком, который не доработал до конца сезона в «Ак Барсе». Есть объяснение, что не получилось у вашего коллеги в Казани?

— Олега я только поздравил с 60-летним юбилеем. Он мне ответил, поблагодарил. Я далек от того, что происходило в «Ак Барсе». Слухов ведь много. Наверное, Олегу тяжело работать без Харийса Витолиньша. Но надо быть внутри «Ак Барса», чтобы понимать причины. Но «Ак Барс» — команда с таким подбором хоккеистов, что они как 10 матчей проиграли, так и 20 потом выиграют. Большой запас мастерства. К таким игрокам надо найти подход и держать ухо востро. С приходом Зинэтулы Билялетдинова они заиграли стабильнее. У Олега был хороший тандем с Харийсом. Они дополняли друг друга. Наверное, Олегу сложно без Харийса, а Харийсу — без Олега. Они понимали друг друга с полуслова — и в тренировочном процессе, и на лавке.

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера

ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Леонид Тамбиев
Олег Знарок
Харийс Витолиньш
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