Знарок проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера

Сегодня, 19:53
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок проводит 700-й матч в КХЛ на посту наставника, сообщает пресс-служба лиги.
8 октября казанская команда на выезде играет против «Нефтехимика», после первого периода счет в матче 1:1. Эта игра стала 700-й для 59-летнего специалиста.
Ранее в КХЛ Знарок тренировал московское «Динамо», СКА и «Спартак».
Знарок занимает третье место в списке тренеров с наибольшим количеством матчей в лиге. На первом месте Дмитрий Квартальнов — 809 матчей.
Лидеры по количеству матчей в КХЛ:
1. Дмитрий Квартальнов — 809
2. Владимир Крикунов — 722
3. Олег Знарок — 700
4. Андрей Назаров — 647
5. Зинэтула Билялетдинов — 581.