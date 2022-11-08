Сегодня, 09:35
Во вторник, 8 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику», СКА встретится с «Адмиралом» и другие встречи.
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 8 ноября (время начала — московское):
19.00. «Северсталь» — «Автомобилист»
19.00. «Нефтехимик» — «Ак Барс»
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут