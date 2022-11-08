«Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» сыграет со СКА в матчах КХЛ 8 ноября

Во вторник, 8 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику», СКА встретится с «Адмиралом» и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 8 ноября (время начала — московское):

12.00. «Амур» — «Динамо»

12.30. «Адмирал» — СКА

16.30. «Барыс» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Автомобилист»

19.00. «Нефтехимик» — «Ак Барс»

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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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