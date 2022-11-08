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Сегодня, 09:35

КХЛ, 8 ноября: «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» — СКА и другие матчи

«Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» сыграет со СКА в матчах КХЛ 8 ноября
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Во вторник, 8 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Ак Барс» отправится в гости к «Нефтехимику», СКА встретится с «Адмиралом» и другие встречи.

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей 8 ноября (время начала — московское):

12.00. «Амур» — «Динамо»

12.30. «Адмирал» — СКА

16.30. «Барыс» — «Витязь»

19.00. «Северсталь» — «Автомобилист»

19.00. «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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