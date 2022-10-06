Сегодня, 08:00
Главный тренер Андрей Разин в своем Telegram-канале пошутил о штрафе, который получил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал главного тренера СКА денежным штрафом в размере 300 тысяч рублей.
«Прочитал, что Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея!
Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеевичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы!
Кто еще из тренеров готов поддержать хоккей из собственного кармана?!» — написал Разин.