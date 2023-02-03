Кравец — о поражении от «Амура»: «Нужно играть рационально, выполнять задание»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Амура» (2:3 Б) в матче КХЛ.

«В атаке у нас была игра только в третьем периоде. В начале матча хоккеисты «Амура» хотели больше, чем мы. Здесь нужно играть рационально, выполнять задание. Не обязательно бежать вперед и забивать сто голов, нужно просто играть грамотно и не допускать ошибок, которые мы сегодня допустили при пропущенных голах. Может быть, завтра будет лучше.

Семен Чистяков не играл со второго периода, потому что шайба попала ему в ребро, пробила. Сделали рентген, вроде ничего страшного нет. Но завтра нужно сделать ещё одну проверку», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

«Авангард» с 72 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 4 февраля снова против «Амура».