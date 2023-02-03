0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:10

Кравец — о поражении от «Амура»: «Нужно играть рационально, выполнять задание»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Амура» (2:3 Б) в матче КХЛ.

«В атаке у нас была игра только в третьем периоде. В начале матча хоккеисты «Амура» хотели больше, чем мы. Здесь нужно играть рационально, выполнять задание. Не обязательно бежать вперед и забивать сто голов, нужно просто играть грамотно и не допускать ошибок, которые мы сегодня допустили при пропущенных голах. Может быть, завтра будет лучше.

Семен Чистяков не играл со второго периода, потому что шайба попала ему в ребро, пробила. Сделали рентген, вроде ничего страшного нет. Но завтра нужно сделать ещё одну проверку», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.

«Авангард» с 72 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 4 февраля снова против «Амура».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Михаил Кравец
1
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Щитов считает, что поведение Мичкова может помешать его карьере

Вайсфельд заявил, что был удивлен поведением Мичкова