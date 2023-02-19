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КХЛ

Сегодня, 14:11

Заварухин о победе над «Адмиралом»: «Тяжелый выезд, спасибо болельщикам, которые 8 часов летели, чтобы нас поддержать»

Николай Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ.

«Тяжелый выезд, понимали, что четвертая игра — самая тяжелая. Разобрали прошлую игру, основной момент — меньшинство в первом периоде ребята выстояли 3 на 5, здорово сыграли в атаке, хорошие голы. Контролировали игру при 2:0, потом небольшое несчастье произошло в углу, могла игра перевернуться, но здорово, что большинство забили. Хорошая победа, блокированные броски. Спасибо нашим болельщикам, которые летели восемь часов, чтобы нас поддержать.

На чем сделали акцент за сутки? Было больше контроля шайба и движения нападающих в зоне атаки, которые лезли на ворота и обыгрывали своих оппонентов. Дебют Хисамутдинова? Он готовился, долго тренировался, хорошо контролировал шайбу, заработал удаление, был хороший момент во втором периоде, с игровой практикой придет? Готовы ли снова сыграть с «Адмиралом» в плей-офф? Не выбираем соперника, как будет — так будет», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Автомобилист» поднялся на 2-е место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ КХЛ (81 очко), «Адмирал» остался на 7-й строчке на «Востоке» (73).

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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