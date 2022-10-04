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Сегодня, 20:10

Скабелка — о поражении от «Нефтехимика»: «Такие ошибки забирают воздух у команды»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

— Мы разочарованы результатом. «Нефтехимик» — организованная, терпеливая команда. Создали достаточно моментов, чтобы забить больше одного, но мы допустили такие нелепые ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Такие ошибки забирают воздух у команды. Где-то нам не хватило игровой дисциплины, которая не позволила перевести матч в овертайм.

— Ваш коллега сказал, что это был матч вратарей. Вы согласны с этим?

— У коллеги — может быть, у нас я бы не сказал. Не было столько моментов, чтобы можно было об этом говорить.

Источник: https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-barys-neftehimik-kommentarii-trenerov-video0410/
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Андрей Скабелка
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