Скабелка назвал причины поражения «Барыса» от «Адмирала»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Неплохо начали. Игра была интенсивная, но подвела дисциплина. Во втором периоде было восемь штрафных минут, и после первой пропущенной шайбы сразу была вторая. Немного нас это выбило. И так играли почти в три звена. Не хватило нам немного концентрации. Могли сравнять счет, моменты были. Ребята много бегали и много старались, но этого оказалось мало. «Адмирал» — это команда, которая знает, чего она хочет, и понимает, как надо работать, чтобы заработать очки», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

«Барыс» с 25 очками в 27 матчах занимает седьмую строчку в Восточной конференции. Следующую игру команда проведет 8 ноября против «Витязя».