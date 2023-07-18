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Сегодня, 16:42

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал задачи клуба на новый сезон

Виктория Кравченко
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщил, что целью его команды будет третий подряд трофей.

«Как раздражитель мы будем всех мотивировать. Абсолютно все команды в лиге сыграют против нас лучшие матчи, но мы к этому будем готовы, как психологически, так и физически. Потому что сохранили состав, опытные ребята, прошли огонь, воду и медные трубы, поняли, где можно ошибаться, а где нельзя ни за какие коврижки. Поэтому хотелось бы еще раз взобраться на вершину, на Эверест», — рассказал Федоров «КП Спорт».

Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором ЦСКА встретится с «Ак Барсом». В минувшем сезоне армейцы завоевали Кубок Гагарина.

Источник: https://www.kp.ru/sports/hokkej/glavnyj-trener-czska-fedorov-kak-razdrazhitel-my-budem-vseh-motivirovat/
Сергей Федоров
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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