Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров назвал задачи клуба на новый сезон

Сегодня, 16:42
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров сообщил, что целью его команды будет третий подряд трофей.
«Как раздражитель мы будем всех мотивировать. Абсолютно все команды в лиге сыграют против нас лучшие матчи, но мы к этому будем готовы, как психологически, так и физически. Потому что сохранили состав, опытные ребята, прошли огонь, воду и медные трубы, поняли, где можно ошибаться, а где нельзя ни за какие коврижки. Поэтому хотелось бы еще раз взобраться на вершину, на Эверест», — рассказал Федоров «КП Спорт».
Сезон КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия, в котором ЦСКА встретится с «Ак Барсом». В минувшем сезоне армейцы завоевали Кубок Гагарина.