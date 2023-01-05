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КХЛ

Сегодня, 20:13

Федоров заявил, что недоволен реализацией моментов в матче с «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров недоволен реализацией моментов в матче с «Сочи» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

Вратарь сочинской команды Максим Третьяк отразил 48 бросков по воротам.

«Были неоднозначные моменты. Рад за ребят, что играли все шестьдесят минут и отдавались процессу, но при таком количестве моментов реализация должна быть лучше. Команда это понимает. Сыграли, выиграли, получили опыт. Связана ли плохая реализация с недооценкой соперника? Считаю, что нет. Там другие причины, которые мы должны разобрать», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 46 играх. Следующий матч команда проведет 8 января на выезде против «Трактора».

Источник: КХЛ
Сергей Федоров
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
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