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КХЛ

4 сентября, 20:30

Главный тренер «Куньлуня»: «Если мы вообще не забили, нам сегодня не хватило многого»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

«Мы начали не очень хорошо, не как бы хотелось. Отставали от соперника, давали ему переворачивать игру, переходить от обороны в атаке. Во втором периоде стали создавать шансы, хочу отметить и нашу надежную игру в меньшинстве. Мы не давали оппонентам создавать много моментов. В третьем периоде у нас тоже были моменты, не смогли только реализовать.

В целом была неплохая игра, хотя понятно, что если мы вообще не забили, нам сегодня не хватило многого», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/04/501749.html
ХК Амур
ХК Куньлунь Ред Стар
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