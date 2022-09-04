Главный тренер «Куньлуня»: «Если мы вообще не забили, нам сегодня не хватило многого»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

«Мы начали не очень хорошо, не как бы хотелось. Отставали от соперника, давали ему переворачивать игру, переходить от обороны в атаке. Во втором периоде стали создавать шансы, хочу отметить и нашу надежную игру в меньшинстве. Мы не давали оппонентам создавать много моментов. В третьем периоде у нас тоже были моменты, не смогли только реализовать.

В целом была неплохая игра, хотя понятно, что если мы вообще не забили, нам сегодня не хватило многого», — приводит слова тренера сайт КХЛ.