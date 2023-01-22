Никитин: «Получилось вовремя забить голы. Они нам дали уверенность и кислород»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Тяжелая игра. И по счету, и по движению, и по борьбе, и по психологическому напряжению. Получилось вовремя забить голы. Они нам дали уверенность и кислород. Без голов тяжело. Тяжелая победа, ребята — молодчики.

Почему в концовке выпускал смешанные сочетания? Это сделали для того, чтобы на льду оказались два центральных нападающих. В конце матча нужны люди, которые себя комфортно чувствуют в обороне и атаке. Появилась такая возможность — мы использовали.

Не было Черепанова в составе? Готовится к следующей игре. С ним все нормально», — приводит слова тренера сайт КХЛ.