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КХЛ

Сегодня, 21:11

Никитин: «Получилось вовремя забить голы. Они нам дали уверенность и кислород»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2).

«Тяжелая игра. И по счету, и по движению, и по борьбе, и по психологическому напряжению. Получилось вовремя забить голы. Они нам дали уверенность и кислород. Без голов тяжело. Тяжелая победа, ребята — молодчики.

Почему в концовке выпускал смешанные сочетания? Это сделали для того, чтобы на льду оказались два центральных нападающих. В конце матча нужны люди, которые себя комфортно чувствуют в обороне и атаке. Появилась такая возможность — мы использовали.

Не было Черепанова в составе? Готовится к следующей игре. С ним все нормально», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/22/508698.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Игорь Никитин
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