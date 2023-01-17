Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил, почему не выпустил вратаря Майорова играть против своего отца Василия Кошечкина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно прокомментировал решение не выпускать молодого вратаря Максима Майорова играть против своего отца в игре с магнитогорским «Металлургом».

— Но вернемся все же к истории игры вратарей — отца против сына. Вы могли выпустить Майорова на стартовое вбрасывание, чтобы он сыграл против Кошечкина, а потом после минуты игры его бы спокойно заменили.

— Если бы «Магнитка» озвучила эту позицию, то этот вариант можно было рассмотреть — не проблема. Инициаторами этого точно должны были быть не мы.

— Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев сказал, что такая договоренность была.

— Со мной лично никто не разговаривал на эту тему. Я об этом даже не хочу дискутировать. К тому же с Васей Кошечкиным мы разговаривали после игры, и мне никто об этом не говорил.