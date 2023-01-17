Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:55

Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил, почему не выпустил вратаря Майорова играть против своего отца Василия Кошечкина

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Игорь Никитин.
Фото ХК «Локомотив»
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» подробно прокомментировал решение не выпускать молодого вратаря Максима Майорова играть против своего отца в игре с магнитогорским «Металлургом».

— Но вернемся все же к истории игры вратарей — отца против сына. Вы могли выпустить Майорова на стартовое вбрасывание, чтобы он сыграл против Кошечкина, а потом после минуты игры его бы спокойно заменили.

— Если бы «Магнитка» озвучила эту позицию, то этот вариант можно было рассмотреть — не проблема. Инициаторами этого точно должны были быть не мы.

— Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев сказал, что такая договоренность была.

— Со мной лично никто не разговаривал на эту тему. Я об этом даже не хочу дискутировать. К тому же с Васей Кошечкиным мы разговаривали после игры, и мне никто об этом не говорил.

Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич и&nbsp;хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Хоккей — не шоу-бизнес. Моя принципиальная позиция». Игорь Никитин стоит на своем
Василий Кошечкин
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
1
0
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стала известна зарплата вратаря «Куньлуня» Смита

Главный тренер «Локомотива» Никитин рассказал, почему не был против подписания контракта с ветераном Варнаковым