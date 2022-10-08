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КХЛ

Сегодня, 17:05

Воробьев: «Почему не было Голдобина? У нас появилась небольшая ротация»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

«Авангард» сегодня был побыстрее, помощнее. Сказалось, что у нас не было паузы. У нас не сработало большинство. А дальше «Авангард» сыграл в свою игру — когда они ведут в одну, в две шайбы, команда здорово действует на контратаках и ждет момента, мы это знали и по прошлому сезону, и по плей-офф. Была бы другая игра, если бы первыми забили.

Почему не было Голдобина? У нас появилась небольшая ротация, потому что Джош Карри выздоровел», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/08/503544.html
Илья Воробьев
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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