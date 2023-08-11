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Сегодня, 20:34

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил игру команды против «Металлурга»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился впечатлениями после матча с «Металлургом» (5:2) на Кубке Республики Башкортостан.

— Хорошая, быстрая игра. Не сказал бы, что в первом периоде мы играли в свой хоккей. Во втором было много удалений. В третьем начали лучше играть и контролировать шайбу, совершать отборы в зоне атаки. Отсюда у нас и появились моменты.

— Почему у вашей команды было так много удалений?

— Надо понимать, что это не стоит того. Во время меньшинства идет большая нагрузка на вратаря. Мы должны помогать друг другу.

— Удивлены шайбе Матвея Бабенко?

— Нет, по нему видно было, что он нацелен на ворота. Не получилось много сыграть, опять же, из-за удалений. Но он молодец, не стушевался.

—  Как оцените его перспективы в большинстве?

— У него есть броcок, спору нет. Он парень с потенциалом. Но есть большая разница между МХЛ и КХЛ. Если будет возможность, то будем использовать его сильные стороны. Но он должен работать над собой.

— Почему выбрали Коледова капитаном?

— Это мое решение. Он один из ассистентов. Когда тебе дают букву «К», то это дополнительное давление и обязанности. Это хорошая возможность оценить лидерские качества игрока.

Виктор Козлов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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