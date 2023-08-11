Вратарь «Салавата Юлаева» Ежов заявил, что задумывается о завершении карьеры

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта с уфимским клубом и высказался о возможном завершении карьеры.

— Продление контракта не было сложным решением. Другие предложения поступали. Просто я не хотел менять атмосферу. Мне нравится город, тренерский штаб, болельщики. Это было легкое решение. Очень рад, что отыграю здесь еще один, может быть, последний год.

— Последний год?

— Я сказал: может быть.

— Последний год в «Салавате» или вообще?

— Думаю, может быть, последний вообще, но не хочу пока говорить. В жизни всякое бывает. Уже соскучился по семье.

— Это больше семейное чувство, желание побыть больше дома?

— Да. Все началось с ковида. Два года я не видел детей по семь месяцев. Соскучился по ним.

36-летний Ежов играет за «Салават Юлаев» с 2022 года. Ранее он выступал в СКА, «Ладе», «Нефтехимике» и «Витязе».