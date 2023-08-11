Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:50

Вратарь «Салавата Юлаева» Ежов заявил, что задумывается о завершении карьеры

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов в интервью «СЭ» прокомментировал подписание нового контракта с уфимским клубом и высказался о возможном завершении карьеры.

— Продление контракта не было сложным решением. Другие предложения поступали. Просто я не хотел менять атмосферу. Мне нравится город, тренерский штаб, болельщики. Это было легкое решение. Очень рад, что отыграю здесь еще один, может быть, последний год.

— Последний год?

— Я сказал: может быть.

— Последний год в «Салавате» или вообще?

— Думаю, может быть, последний вообще, но не хочу пока говорить. В жизни всякое бывает. Уже соскучился по семье.

— Это больше семейное чувство, желание побыть больше дома?

— Да. Все началось с ковида. Два года я не видел детей по семь месяцев. Соскучился по ним.

36-летний Ежов играет за «Салават Юлаев» с 2022 года. Ранее он выступал в СКА, «Ладе», «Нефтехимике» и «Витязе».

Илья Ежов
ХК Салават Юлаев
1
0
Читайте также
Легенда КХЛ Данис Зарипов провел прощальный матч в Казани
«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил игру команды против «Металлурга»