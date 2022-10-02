Виктор Козлов: «Обыграли лидера конференции у них дома. Заблокировали 22 броска, самоотверженно боролись»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Очень хорошая и важная победа. Обыграли лидера конференции у них дома. Заблокировали 22 броска, самоотверженно боролись. Андрей Кареев вновь сыграл на ноль, отлично действовал. Отмечу наших болельщиков. В Екатеринбурге всегда шумно, отличная поддержка, но сегодня всю игру мы слышали наших фанатов.

— Вы первая команда, которая не пропустила в Екатеринбурге. За счет чего удалось так сыграть?

— Блокированные броски. Шишки и синяки у хоккеистов, они сейчас все со льдом. И отличная игра Андрея Кареева.

— Как состояние Павла Коледова?

— Надеюсь, все будет хорошо. Не смог продолжить игру, пока не все в порядке.

— Как оцените игру Бочарова в начале сезона?

— Мы им довольны. Сегодня два гола забил. Думаю, что для него был принципиальный матч.

— Удалось компенсировать двумя победами поражение в дерби?

— Хорошо, что не впали в уныние. «Зеленое дерби» — это важнейшее противостояние, мы пошли дальше и забрали четыре очка из четырех, — сказал Козлов.