Разин: «Я Серебрякова психологически настраивал, воспитывал. А он взял и два раза нас обыграл»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:2 Б).

— У хоккеистов должна же быть совесть в конце концов? Например, у Никиты Серебрякова. Я тут две недели поработал, у него не было ни одной победы в КХЛ. Я его так психологически настраивал, воспитывал. Он при мне одержал тут первые победы. А он взял и два раза нас обыграл. Это все шутки, конечно. По игре. Я думаю, мы провели очень хороший матч. Много времени провели в атаке. У соперника тактика — играть на контратаках. Голевую пропустили. Хорошо, что только одну. Там еще были моменты. Одно набранное очко заслужили. Едем дальше.

— Вновь погоня, достаточно красивая. Почему не удалось выиграть в основное время или в овертайме? Предпосылки-то были.

— Хорошо, что мы не нарвались в конце на контратаку и не пропустили еще. А так — мы владели преимуществом.