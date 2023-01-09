Мартемьянов: «У нас третий матч через день, травмы пошли. Не хватало свежести»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

«Сегодня мы играли с очередь серьезным соперником. Видно, что игра у них перестроена, в большей степени на результат, без каких-либо авантюрных действий. Коньком «Ак Барса» всю жизнь была оборона, это мы увидели и сегодня. Я благодарен парням за то, что они бились до конца. Считаю, что мы сегодня заработали очко, а не потеряли.

У нас третий матч через день, травмы пошли. Не хватало свежести. Это дало о себе знать, силы были на исходе. Что с Сетдиковым — пока не знаю, но не думаю, что там совсем уж простая травма. У Чайковски — сотрясение, он пробовал выходить на лед, но неудачно. Мерфи же должен прилететь буквально на днях», — приводит слова тренера сайт КХЛ.