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КХЛ

Сегодня, 19:32

Мартемьянов: «У нас третий матч через день, травмы пошли. Не хватало свежести»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 Б).

«Сегодня мы играли с очередь серьезным соперником. Видно, что игра у них перестроена, в большей степени на результат, без каких-либо авантюрных действий. Коньком «Ак Барса» всю жизнь была оборона, это мы увидели и сегодня. Я благодарен парням за то, что они бились до конца. Считаю, что мы сегодня заработали очко, а не потеряли.

У нас третий матч через день, травмы пошли. Не хватало свежести. Это дало о себе знать, силы были на исходе. Что с Сетдиковым — пока не знаю, но не думаю, что там совсем уж простая травма. У Чайковски — сотрясение, он пробовал выходить на лед, но неудачно. Мерфи же должен прилететь буквально на днях», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/09/508098.html
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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