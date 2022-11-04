Главный тренер «Сибири» Мартемьянов оштрафован за непристойный жест

Спортивно?дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ оштрафовал главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова за неприличный жест в адрес арбитров матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2), сообщает пресс-служба лиги.

Мартемьянов сначала на эмоциях швырнул бутылку с водой, после чего показал арбитру средний палец.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова наказание по п. 2.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (в отношении судьи или кого-либо: плюется или намеренно пачкает кровью, показывает любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

В соответствии с регламентом, штраф составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Данное нарушение также могло повлечь за собой дисквалификацию на срок до пяти матчей.