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Сегодня, 22:46

Роман Ротенберг: «Пытаемся усилить лучшие стороны Гусева»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:0).

«У нас была задача — выиграть матч любой ценой. Мы потратили много сил на выезде, частично восстановились. Ребята молодцы, выполнили установку, у нас была железобетонная оборона. В атаке добавим, работаем дальше.

Форма Никиты Гусева? Он готовился вместе с нашими ребятами, работал в команде, там было два звена, отрабатывающих тактику, физику. Пытаемся усилить лучшие стороны Гусева. Сегодня он внес свой вклад в победу. Но все только начинается, в следующих играх увидим, что он будет добавлять. Мы подводим команду к общему знаменателю перед плей-офф.

Кубок Континента? Важный этап. Во времена Советского Союза был только гладкий чемпионат, который было трудно выиграть. Сейчас это еще сложнее — больше матчей, меньше времени на восстановление. Важно было показать, что мы способны побеждать на долгом отрезке. Стабильность — признак мастерства», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/16/509960.html
Никита Гусев
ХК Сибирь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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