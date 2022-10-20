Роман Ротенберг: «СКА на связи с Гусевым. Думаю, скоро будет решение»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги победного для команды матча с «Автомобилистом» (3:1).

Питреский клуб одержал 18-ю победу в сезоне КХЛ-2022/23 и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 37 очками в 20 матчах.

— Очень серьезно готовились, тренировались. Работали над ошибками. Первые десять минут сыграли на высоком уровне, но потом по непонятным для меня причинам отошли от нашей игры и подарили подарки сопернику. Перестали отдавать лишние пасики. Хорошая командная победа. Благодарны болельщикам, которые нас поддерживали. Они давали нам дополнительную энергию. Есть над чем работать, готовимся к следующей игре.

— В НХЛ начался сезон. Связываетесь ли вы с Никитой Гусевым?

— Мы с Никитой на связи. Он очень многое сделал для нашей организации, для сборной России и нашего хоккея. Время покажет. Думаю, скоро будет решение. Конечно, мы всегда ждем Никиту. Я верю в то, что он еще может помочь нашему хоккею. Это одаренный игрок. Что касается физики и скорости, это все поправимо. С его игровым мышлением он может быть одним из лучших игроков у нас, — приводит слова Ротендерга «РБ Спорт».

30-летний Гусев выступал за СКА в минувшем сезоне. На его счету 31 матч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 35 (10+25) очков. Также у него 16 (7+9) очков в 16 матчах плей-офф. Сейчас игрок находится без клуба.