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19 октября, 23:46

Заварухин — о поражении от СКА: «Автомобилист» не был готов к таким скоростям»

Заварухин назвал причины поражения «Автомобилистка» от СКА
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, много было борьбы. Чтобы обыграть СКА, нужно, чтобы все 22 человека были готовы к этой борьбе и скоростям. Прежде всего, нам соперник не позволил быстро действовать в атаке — быстро накрывали. И нужно быть более готовым к такому матчу. Сегодня у нас не все были готовы.

Не скажу, чтобы перегорели. Настраивали ребят на матч с лидером чемпионата. Они не были готовы к этим скоростям. У кого-то было лучше состояние, у кого-то хуже. Много нюансов. Проиграли, посмотрим и разберем эту игру. Тренер недоволен, когда команда проигрывает», — приводит слова Заварухина «РБ Спорт».

«Автомобилист» занимает вторую строчку в Восточной конференции с 29 очками в 20 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-zavaruhin-avtomobilist-ne-by-l-gotov-k-segodnyashnim-skorostyam/
Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
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