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Сегодня, 10:18

Главный тренер СКА Ротенберг оценил возможность подписания форварда «Ак Барса» Радулова

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил возможность подписания форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

«У нас всегда есть маневры и варианты. Наши игроки с первых тренировок и игр играют на пределе. Понятно, что травмы в такой ситуации — это обычное дело. Как бы хорошо мы ни готовили игроков. Тому же Эмилю Галимову в прошлой игре попали шайбой в трещину — такое тоже бывает. Пока мы не ищем варианты на рынке», — сказал Ротенберг.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков в 25 матчах.

Александр Радулов
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ХК СКА
Роман Ротенберг
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