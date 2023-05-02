Голдобин принял решение продолжить карьеру в НХЛ

Агент нападающего Николая Голдобина Сергей Исаков заявил, что хоккеист хочет продолжить карьеру в НХЛ.

«Николай принял решение продолжить карьеру в НХЛ, и надо только с уважением к этому отнестись. Он в Магнитогорске отыграл несколько лет, появилось желание поехать. Есть клубы, которые в нем там заинтересованы. Он парень с головой и характером, поэтому, я думаю, у него все получится», — приводит слова Исакова ТАСС.

Голдобин выступал за «Металлург» последние три года, в сезоне-2022/23 он стал одним из самых результативных игроков команды в регулярном чемпионате КХЛ, в 59 матчах набрав 36 очков по системе «гол+пас» (19+17). В понедельник спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко сообщил, что клуб сделал 27-летнему Голдобину как ограниченно свободному агенту квалификационное предложение.

В НХЛ ранее Голдобин выступал за «Сан-Хосе» и «Ванкувер». Год назад форвард также пытался найти клуб в НХЛ, но потом вернулся в «Металлург».