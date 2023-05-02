Пашнин заявил, что у СКА был отличный сезон

Защитник СКА Михаил Пашнин подвел итоги сезона для армейцев из Санкт-Петербурга. Команда стала победителем регулярного чемпионата КХЛ и дошла до финала конференции плей-офф, где уступила ЦСКА со счетом 2-4 в серии.

«Регулярку выиграли, но в плей-офф чуть-чуть не хватило, уступили в нюансах. А так отличный сезон — идет в зачет, будем учиться на своих ошибках. В следующем году будем стараться улучшить свои результаты и выиграть Кубок Гагарина. У нас только самые высокие задачи. Для меня этот сезон тоже идет в копилочку. Есть над чем работать как каждому игроку, так и всей команде в целом», — приводит слова Пашнина «РБ Спорт».