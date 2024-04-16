Голышев подпишет новый контракт с «Автомобилистом»

Как стало известно «СЭ», лучший бомбардир нынешнего Кубка Гагарина (18 очков в 16 матчах) Анатолий Голышев подпишет новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение будет иметь долгосрочный характер.

Нападающий после окончания сезона мог стать неограниченно свободным агентом и 1 мая выйти на рынок.

В сезоне-2023/24 29-летний форвард набрал 33 (10+23) очка в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» дошел до 1/2 финала текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы уступили «Металлургу» (3-4 в серии).