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Сегодня, 12:49

Голышев подпишет новый контракт с «Автомобилистом»

Михаил Зислис
Обозреватель
Анатолий Голышев.
Фото photo.khl.ru, photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», лучший бомбардир нынешнего Кубка Гагарина (18 очков в 16 матчах) Анатолий Голышев подпишет новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение будет иметь долгосрочный характер.

Нападающий после окончания сезона мог стать неограниченно свободным агентом и 1 мая выйти на рынок.

В сезоне-2023/24 29-летний форвард набрал 33 (10+23) очка в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» дошел до 1/2 финала текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы уступили «Металлургу» (3-4 в серии).

Анатолий Голышев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Кубок Гагарина
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